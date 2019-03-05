ذهبيتا جوجيتسو لـ «الشارقة للدفاع عن النفس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «عام التسامح» بإنجاز مميز وحصل اثنان من لاعبيه على ميداليتين ذهبيتين في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو التي أقيمت السبت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.

وتمكن لاعب النادي سعيد المزروعي من نيل الميدالية الذهبية في وزن 52 كغم، بينما نال اللاعب سلطان العويس الميدالية الذهبية في وزن 59 كغم، ونجح بقية اللاعبين المشاركين في البطولة من الظهور بشكل جيد ما يؤكد أن رياضة الجوجيتسو في النادي تشهد تطوراً كبيراً.

هذا وأشاد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس بالاهتمام والدعم الذي يوليه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس للنادي

الأمر الذي مهد للنقلة النوعية التي يعيشها النادي وللنجاحات التي تحققت خلال استضافة بطولة غرب آسيا للكاراتيه مؤخراً.

وهنأ العويس اللاعبين الحاصلين على ذهبيتي الجوجيتسو وأشاد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس إدارة النادي والجهازان الفني والإداري كما أشاد بالعزيمة والإصرار لدى اللاعبين بشكل خاص وباقي أعضاء الفريق من أجل الوصول لمنصات التتويج، مؤكداً أن الفوز بهذه البطولة يعتبر إنجازاً كبيراً لما تحمله هذه البطولة من مكانة مرموقة وتحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مؤكداً أن ما تم إنجازه في البطولة سيكون نقطة للانطلاق نحو الأمام لمزيد من النجاحات، وأشاد العويس بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المستوى المحلي والدولي ومساهمته الفاعلة في تقدم وتطور هذه الرياضة.

وفي سياق متصل عقد مجلس إدارة النادي اجتماعه الدوري وتم خلاله مناقشة عدد من الأمور التنظيمية والفنية، ومنها الاطلاع على التقرير المالي والإداري والفني لبطولة غرب آسيا ومتابعة آخر التطورات بخصوص نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس بالمدارس الخاصة واعتماد مشاركة النادي في بطولة الأندية العربية للكاراتيه التي ستقام في القاهرة الشهر المقبل ومناقشة سبل التعاون مع الاتحاد الجورجي للكاراتيه لتطوير المستوى الفني للمدربين واللاعبين وذلك بناء على دعوة الاتحاد الجورجي للكاراتيه واعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للنادي.