ريجيلون لسواريز: أنت قبيح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنت الصحافة الإسبانية على الشخصية القوية التي يتمتع بها الإسباني سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد الشاب الذي نجح في وضع قدميه بثبات في التشكيلة الرئيسية وأزاح البرازيلي مارسيلو، وكتبت: «رغم خسارة الكلاسيكو مرتين، إلا أن ريجيلون والبرازيلي فينيسيوس علامة فارقة في تشكيلة سولاري».

والتقطت الكاميرات ريجيلون وهو يقول لمهاجم برشلونة لويس سواريز: «أنت فعلا قبيح» ثم في حادثة أخرى في الكلاسيكو قال لميسي: «ما الذي يزعجك بولجا؟» و«بولجا» أحد الألقاب التي تطلق على النجم الأرجنتيني وتعني «الفلتة».