شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيلون لسواريز: أنت قبيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنت الصحافة الإسبانية على الشخصية القوية التي يتمتع بها الإسباني سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد الشاب الذي نجح في وضع قدميه بثبات في التشكيلة الرئيسية وأزاح البرازيلي مارسيلو، وكتبت: «رغم خسارة الكلاسيكو مرتين، إلا أن ريجيلون والبرازيلي فينيسيوس علامة فارقة في تشكيلة سولاري».
والتقطت الكاميرات ريجيلون وهو يقول لمهاجم برشلونة لويس سواريز: «أنت فعلا قبيح» ثم في حادثة أخرى في الكلاسيكو قال لميسي: «ما الذي يزعجك بولجا؟» و«بولجا» أحد الألقاب التي تطلق على النجم الأرجنتيني وتعني «الفلتة».
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