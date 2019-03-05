الشارقة والوصل يقتربان من الدور النهائي لدوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

بات فريقا الشارقة والوصل على بعد خطوة من بلوغ الدور النهائي في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، عقب نجاحهما أمس الأول في العودة من صالتي منافسيهما شباب الأهلي والنصر بانتصارين مستحقين، وذلك بفوز الملك على حامل اللقب شباب الأهلي 85-75، وتحقيق الإمبراطور انتصاراً صعباً على جاره العميد 94-91، في المباراتين اللتين أقيمتا لحساب ذهاب الدور نصف النهائي.

تعاود الفرق الأربعة، مساء الخميس، اللقاء في إياب المربع الذهبي، في مواجهتين تستضيفهما صالتا نادي الشارقة والوصل، يسعى من خلالها صاحبا الضيافة لتأكيد تفوقهما ذهاباً، وتجديد الفوز الذي يضمن لهما بلوغ النهائي، فيما بات فريقا شباب الأهلي والنصر مطالبين بالفوز إياباً في حال أرادا إحياء آمالهما، وفرض مواجهة فاصلة وثالثة لتحديد هوية المتأهلين للنهائي، حدد موعد لها في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وبالعودة لتفاصيل لقائي ذهاب نصف النهائي، فرّط صاحب الضيافة النصر بفرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة بواقع 27-25 و19-17، بعد أن نجح الوصل في العودة بالفارق وحسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة 24-19 و28-26. وفي سيناريو مشابه، عرف الشارقة كيفية حسم نتيجة لقاء الذهاب لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة 20-18 و25-14، فيما فشل حامل اللقب شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة بواقع17-16 و26-24.