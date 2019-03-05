شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العاشر في جبل علي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لسباقات الخيول في مضمار جبل علي تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في المضمار الأصفر المؤتمر الصحفي العاشر في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم في مبنى الإدارة بمضمار جبل علي للإعلان عن تفاصيل السباق العاشر الذي سيقام يوم الجمعة القادم في أرض المضمار العائلي، وسيتم اليوم الكشف عن عدد الخيول المشاركة في السباق والشركات الراعية وقيمة الجوائز المالية للأبطال وجوائز الترشيحات إلى جانب بقية تفاصيل السباق.

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