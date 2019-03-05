فعاليات متنوعة في أبوظبي والشارقة والفجيرة في«اليوم الرياضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

أعلن «مجلس أبوظبي الرياضي» عن أجندة فعاليات النسخة الرابعة ل«اليوم الرياضي الوطني»، والذي سيقام، يوم الخميس المقبل، بالتعاون مع «اللجنة الأولمبية الوطنية» وكافة الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، و«نادي أبوظبي للكريكت».

وسيكون التجمع الرئيسي لفعاليات العاصمة أبوظبي في «استاد زايد للكريكت»، ب«نادي أبوظبي للكريكت»، من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساءً؛ حيث تشتمل الفعاليات على العديد من الأنشطة المتنوعة؛ من بينها: «مسيرة التسامح»، التي ستنطلق في الساعة 9:30 صباحاً، ومن ثم تليها العروض الجوية، وكرة القدم الأمريكية، والقوس والسهم، إضافة إلى ألعاب القوى (سباق 100م)، وعروض لرياضة المبارزة، و«كرة السلة - تحدي الثلاث نقاط»؛ و«كرة السلة - منافسات ثلاثية»؛ وحصص «كيفية تعلم الملاكمة»، «شطرنج»، «كريكت»، وحصص «اللياقة البدنية» مع رجال شرطة أبوظبي، وحصص «تعلم ممارسة رياضة الدراجات الهوائية»، «الفروسية - منافسات بين فريق نادي الفروسية في الإمارات العربية المتحدة ووحدة K

9 بشرطة أبوظبي»، «سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للفتيات»، مبارزة، كرة القدم وتدريب مع نجوم الكرة إلى جانب دورات تدريبية يقدمها نادي الوحدة، كرة القدم النسائية بمشاركة منتخبي الإمارات والمالديف، تعلم مهارات كرة القدم الأيرلندية، الجولف، عروض جوجيتسو، عروض الجودو، حصص تعلم مهارات تسديد الكرة، حصص اللياقة البدنية للأطفال، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، حصص لياقة بدينة يقدمها نادي أبوظبي للسيدات، عروض «المواي تاي» و«الكيك بوكسينج»، منافسات متنوعة للأطفال، «هوكي الجليد - والاستعراض على الجليد»، الرجبي، حصص الركض للأطفال والسيدات، سباق «تاكرو»، سباق «سبارتان»، فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، تعلم تنس طاولة مع «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، عروض «التايكواندو»، التنس، شد الحبل، عروض لمصارعة المحترفين.

وأكد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أهمية «اليوم الرياضي الوطني»، ودوره الكبير في تحقيق التفاعل المجتمعي بالرياضة، وترسيخ مفاهيمها، والعمل على تعزيزها كنمط للحياة المثالية.

وقال: «إن الإمارات موطن الجميع وبلد السلام والمحبة والتآلف بين جميع الثقافات، ونفخر في «عام التسامح» أن يقام «اليوم الرياضي الوطني»، بالتزامن مع استضافة الدولة ل«الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية»؛ الحدث الذي يجمع الرياضة بالإنسانية».

وتابعت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني بالشارقة ترتيباتها لإقامة الفعالية التي تضم أكثر من 65 فعالية بمشاركة الأندية والمؤسسات والمدارس في حديقة المجاز على فترتين الصباحية والمسائية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برئاسة عدنان خميس الطلياني، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وحضور كل من عيسى هلال الحزامي الأمين العام، والأعضاء سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، نائب رئيس اللجنة، ونبيل عاشور مدير إدارة الدعم المؤسسي وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي، والنقيب يوسف الحمادي من القيادة العامة لشرطة الشارقة وراشد العوبد مدير الشارقة الرياضية ووليد البلوشي من بلدية الشارقة.

وقال عيسى هلال الحزامي: اليوم الرياضي الوطني حدث مميز يترجم أهمية الرياضة في حياة المجتمع ووجه الدعوة للجميع للمشاركة في الفعاليات. وتم استعرض الترتيبات النهائية للحدث على مدار اليوم بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، فيما ستكون البداية بمسيرة المشي من أمام مسجد النور بكورنيش بحيرة الشارقة في التاسعة صباحاً وإقامة بطولة نيمار جونيور فايف لكرة القدم الخماسية التي تشهد مشاركة 250 لاعباً .وأعلنت الفجيرة تنظيم 61 فعالية رياضية،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة، بحضور شريف حبيب العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المنظمة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعبدالله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لمارينا الفجيرة، وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات.وأكد شريف العوضي أهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لافتاً إلى أن تطور البنى التحتية في الدولة والتشجيع على ممارسة الرياضة عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتحفيزية جعل الإمارات تستحق عن جدارة أن تكون دولة رياضية بكل المعاني.

من جهته، أكد عبدالله الحنطوبي اكتمال كافة التحضيرات لإخراج اليوم الرياضي في أبهى صورة، وتحقيق أهدافه المنشودة، منوهاً بأن المواقع التي ستقام عليها الفعاليات الرياضية 42 موقعاً موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، وكشف عن وجود رياضات ترفيهية جديدة وأخرى للتحدي ستقام في الصباح الباكر على كورنيش الفجيرة لعامة الناس والمشاركين.

هذا، وأوضح أحمد حمدان الزيودي أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة ستنظم ثلاث فعاليات رياضية في اليوم الرياضي الوطني، وهي الدراجات الهوائية والمشي وكرة القدم بمشاركة جميع المنتسبين، وقال إن اتحاد الإمارات للتايكواندو سينظم مهرجان التايكواندو بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وكشف أحمد إبراهيم أن الانطلاقة الرسمية لفعاليات اليوم الرياضي ستكون من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية قبل طلوع الشمس، بمبادرة القوارب البحرية، كما سيتم تنظيم فعاليات كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة وشد الحبل والفعاليات الخاصة بأكاديمية الناشئين وسباقات الزوارق التراثية (الشوش) وغيرها من الفعاليات المجتمعية.

بدوره أكد سعيد المعمري أن مركز الفجيرة للمغامرات يسعى إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة بعدد مفتوح من الفعاليات في المناطق التابعة لإمارة الفجيرة، وخصوصاً البعيدة عن المركز، وستكون الانطلاقة من حديقة الفجيرة للمغامرات باتجاه مناطق وادي أوحلة ووادي سهم والسيجي والحمية.

من جهتها، واصلت اللجنة الأولمبية الوطنية الاستعدادات لليوم الرياضي الوطني، والتعريف بأهمية أهداف نسخته الرابعة.واستعرض فريق العمل التنفيذي للمبادرة برئاسة الدكتورة مي الجابر الخطط الموضوعة من النواحي كافة، لضمان نجاح الحدث وتقديم نسخة مميزة.

وقامت فرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية بعقد العديد من اللقاءات والزيارات التعريفية لشرح ومناقشة أهداف اليوم الرياضي الوطني وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.sportsday.ae، وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن اليوم الرياضي الوطني، يرسخ قيم المحبة والتسامح .

ورحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كذلك، بالمشاركة في فعاليات الحدث المجتمعي الكبير.