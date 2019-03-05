شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تشارك في مؤتمر تراخيص الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك وفد لجنة دوري المحترفين ممثلاً في إدارة تراخيص وتطوير الأندية في مؤتمر تراخيص الأندية الآسيوية السنوي الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وعرض الوفد الإماراتي تجربة الإمارات في جزئية الإعداد لما قبل الدورة، وحضر المؤتمر مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة تطوير عمل نظام التراخيص في الاتحاد الآسيوي، ومديرو الترخيص في الأندية.

كانت هذه تفاصيل خبر «المحترفين» تشارك في مؤتمر تراخيص الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.