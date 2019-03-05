شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تُطلق الفعاليات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، وافتتح الفعاليات العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة الذي أكد حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي لمنتسبيها من خلال سعيها الدؤوب لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع وإسهامها في خلق التنافس الرياضي.

يذكر أن الفعاليات تستمر حتى نهاية أبريل المقبل، وتتضمن ألعاب السنوكر والمشي والسباحة والجري وألعاب القوى واللياقة والتحدي والبولينج وشد الحبل والطائرة والقدم والرماية والمسابقات الثقافية .

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