شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يسقط في آبار نفط ميسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي حقق فريق نفط ميسان فوزاً مهماً على مضيفه فريق القوة الجوية 3-2، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري العراقي لكرة القدم، سجل لنفط ميسان وسام سعدون وثامر برغش وأحمد سعيد من ركلة جزاء، بينما سجل هدفي القوة الجوية عماد محسن.

وفي مباراة مؤجلة أخرى، فاز فريق نفط الجنوب على ضيفه فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، سجل لنفط الجنوب باسل أسعد والمحترف السنغالي ماهي سامي، بينما سجل هدف فريق الحسين اللاعب علي كريم.

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