منتخبات الإرادة تواصل تحضيراتها للألعاب العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تتواصل على قدم وساق تدريبات منتخبات الإرادة اليومية في المعسكر المقام حالياً، استعداداً لخوض غمار منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، ويستمر حتى العاشر من مارس/‏آذار الجاري تأهباً للدخول عقبها بيومين في المنافسات التي تقام في 24 لعبة أولمبية رسمية مختلفة في 9 مرافق متفرقة بإمارتي أبوظبي ودبي، حيث تدشن بعض الألعاب قبيل حفل الافتتاح الرسمي بيومين، والذي يقام في مدينة زايد الرياضية 14 من الشهر الجاري.

وشهدت مقار الإقامة والمعسكرات حضوراً لافتاً واهتماماً غير محدود من الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتقدم الحضور طلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد النيادي رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العالمية الخاصة.

يذكر أن معسكرات منتخبات الإرادة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية تتمركز في ثلاث مدن هي العين وأبوظبي ودبي بنسب متفاوتة من ناحية الألعاب، غير أن مدينة العين تحتل الصدارة باستضافة مرافقها معسكرات 70% من منتخباتنا الوطنية، وتقل النسب وصولاً إلى دبي التي تستضيف معسكرات ثلاث ألعاب. والمعروف أن منتخبات الإرادة تمثل الدولة في الحدث بواقع 450 شخصاً، ويبلغ عدد اللاعبين 302، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمرافقين، كأكبر وفد يمثل الدولة في مختلف المشاركات السابقة.

وأكد سعيد النيادي أن الأولمبياد الخاص الإماراتي قطع شوطاً جيداً في دمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية في المجتمع الإماراتي، وحصرهم جيداً، وإدراج شريحة جديدة من اللاعبين الذي يشاركون في الظهور الأول لهم بالألعاب العالمية كأول تمثيل خارجي للدولة.

وأشار النيادي إلى أن كافة المنتخبات شهدت تطوراً ملحوظاً في مستواها الفني على إثر التحاق لاعبيها بالمعسكر منذ الاثنين الماضي، وذكر: «كل التحضيرات في معسكر منتخبات الإرادة تمضي وفق الخطة الموضوعة والمستويات الفنية للاعبين في ارتفاع يوماً تلو الآخر وحالة الانسجام بينهم بلغت درجة متقدمة من التطور خلال الأيام الماضية، انتظرنا حتى اليوم الثالث في المعسكر الذي شهد اكتمال العدد بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة في الحدث، وكان عدداً قليلاً من اللاعبين منعتهم الظروف الخاصة من الحضور منذ اليوم الأول».