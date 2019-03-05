بطولة دوائر ومؤسسات عجمان تنطلق الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وتزامناً مع اليوم الرياضي الوطني، تنطلق في السابع من مارس/‏آذار الجاري، منافسات النسخة الأولى من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2019، التي تنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، بمباراة بين فريق دائرة التنمية السياحية، وفريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وذلك على ملعب كواترو الرياضي.

وجاء الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق عجمان سراي، حيث أوضح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الموارد البشرية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المبادرة تم اعتمادها للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، الذي يقام تزامناً مع عام التسامح، إيماناً بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، وانسجاماً مع أهداف هذه التظاهرة الرياضية الوطنية.

وأشار إلى أن البطولة ستنظم خلال الفترة ما بين 7 و23 مارس الجاري، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، مشيداً بالدور الرئيسي للراعي الرسمي للبطولة؛ مجموعة الفطيم، وشركة لكزس، وشركة الراسخون للعقارات، الراعي الفرعي.

وأكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، مشيداً بكل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية خلال الأشهر الماضية، من عمل متواصل لإنجاح البطولة.

من جهة أخرى، أعرب يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم؛ الراعي الرسمي للبطولة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي. وأشار خليفة سلطان المهيري، مدير عام شركة الراسخون للعقارات، إلى أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع.

وقدم عبد الرسول عبدالله، مدير البطولة، شرحاً حول اللائحة المنظمة، موضحاً أنه سيتم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات متساوية بواقع 4 فرق لكل مجموعة، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، إضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث في دور المجموعات، الذي سيقام بنظام الدوري.

وتم خلال المؤتمر الصحفي إجراء مراسم القرعة، حيث يشارك في البطولة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة، وجوائز للجمهور مقدمة من الرعاة؛ مركز في إل سي سي، ومجموعة 180B، وشركة uhlsport.