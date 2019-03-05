شكرا لقرائتكم خبر عن هيوستن يُسقط بوسطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتوصل بوسطن سلتيكس، أحد أعرق فرق المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد، إلى مقارعة الفرق الكبيرة في الموسم الحالي، وسقط مجدداً في عقر داره أمام هيوستن روكتس بقيادة نجمه جيمس هاردن 104-115.

وكان اعتماد هيوستن روكتس كلياً على الثلاثي هاردن (42 نقطة و7 متابعات) وإريك غوردون (32 نقطة) وكريس بول (15 نقطة و6 متابعات و12 تمريرة حاسمة).

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