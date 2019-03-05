مدرب الريان يستقيل من منصبه بعد خماسية الاتحاد

اسماء السيد - أعلن الريان القطري رسميا قبول استقالة مدربه التركي بولنت أويغون الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الخسارة امام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.

وذكر الحساب الرسمي للريان على تويتر "مجلس ادارة نادي الريان يوافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب بولنت من تدريب الفريق الأول".

وتلقي الريان خسارة 1-5 امام الاتحاد بجدة اليوم في اولى مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وقال أويغون الذي تولى مهمته في تشرين الأول/اكتوبر الماضي خلفا للأرجنتيني رودولوفو أروابارينا، عقب الخسارة القاسية "أنا المسؤول عن الخسارة، وأتأسف لها"، متحدثا عن جزء أول في المباراة "خلال 40 دقيقة مميزة سجلنا هدفا"، وجزء ثان "هو الذي استقبلنا فيه الأهداف نتيجة عدم الحضور الذهني وبعض الأخطاء الفردية".

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي للريان بعد اللتين تعرض لهما أمام السد 0-4 والشحانية 0-3 في الدوري القطري الذي يحتل فيه الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة.