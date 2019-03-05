شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعقد جلسة مع لاعبى إنبى لعبور كبوة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف إنبى بقيادة على ماهر، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى البترولى باستاد بتروسبورت، من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، فى الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز.

من المنتظر أن يتحدث على ماهر المدير الفنى لإنبي خلال التدريبات اليوم مع اللاعبين مؤكدًا أنه يثق فى قدرتهم على عبور تلك المرحلة مع غلق الصفحة الماضية بعد الخسارة من دجلة بهدفين مقابل هدف وتذيل جدول ترتيب الدورى والتركيز فى المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق تم توفير كل الدعم له من جانب مجلس الإدارة سواء الأمور الخاصة بالمعسكرات أو لائحة المكافآت التى تم تعديلها من أجل تحفيز اللاعبين نحو تحقيق نتائج جيدة فى المرحلة الجارية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.