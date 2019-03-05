شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب رسميا مواجهة جورماهيا الكيني باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى الزمالك، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة بالكونفدرالية أمام جورماهيا الكيني المحدد لها يوم ١٠ مارس الجاري الي إستاد بتروسبورت بدلا من برج العرب .

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن الأمن كان قد وافق على إقامة مباراة الزمالك وجورماهيا ببرج العرب قبل طلب الزمالك، موضحا أن الزمالك أرجع طلبه إلى أنه سيواجه المقاولون يوم ١٤مارس بالدورى لذا يرغب فى خوض المباراتين بالقاهرة منعا لإجهاد لاعبيه .