شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: حزين من كثرة الإصابات.. وسعيد بالفوز العريض على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أن فريق بتروجت سبب بعض المشاكل لناديه، مشددًا على أن سرعان ما دخل فريقه فى أجواء المباراة كاشفًا عن أن نتيجة المباراة سمحت بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة ومنهم رامى ربيعة.

وأبدى لاسارتى رضاه على أداء معظم اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة اليوم مؤكدًا أن الإصابات أمر محزن ولكن هناك تحسن كبير فى هذا الأمر حاليًا مبديًا أسفه على تعرض حمدى فتحى للإصابة وكذلك تعرض كريم نيدفيد للإيقاف فى مواجهة الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وأضاف لاسارتى أن فريقه قدم مباراة جيدة فى المجمل مؤكدًا أن سياسة التدوير التى يتبعها ستستمر وسيتم منح الفرصة لجميع اللاعبين المسجلين فى القائمة، مبديًا سعادته بعودة بعض اللاعبين ومنهم مروان محسن ووليد أزارو.

وفاز الأهلى على بتروجت برباعية نظيفة فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الإثنين والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.