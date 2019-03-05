شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليق ملك وكتابة على حوار ”الخليج 365” مع بازوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلاميان عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى، على حوار ”الخليج 365” مع سيد عبد الرازق بازوكا مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلى. وقال القيعى والمنيسى خلال تقديم برنامجهما "ملك وكتابة" عبر شاشة "الأهلى" أن بازوكا تحدث بتلقائية وفتح قلبه خلال حواره مع الخليج 365، والذى أكد خلاله نجم الإسماعيلى السابق أن المادر الأحمر سيحصد الدورى هذا الموسم، لإمتلاك لاعبيه جينات البطولات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق ملك وكتابة على حوار ”الخليج 365” مع بازوكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.