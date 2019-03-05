اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 4/3/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 4/3/2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها فوز الاهلي علي بتروجت برباعية نظيفة في الاسبوع الـ 26 ببطولة الدوري .

كلاكيت رابع مرة.. الأهلى يكتسح بتروجت برباعية ويقفز للمركز الثانى بالدورى

نجح الأهلى فى الفوز على بتروجت بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين. حرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 .وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

متعب يحذر ناصر ماهر ونيدفيد من الاستهانة بالمنافس

حذر عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، الثنائى ناصر ماهر وكريم نيدفيد، لاعبي القلعة الحمراء، من الاستهزاء بالخصم واستفزازه، وذلك بعد ما قام اللاعبان بـ"تنطيط الكرة" بطريقة غير منضبطة خلال مواجهة بتروجت التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سعادته بالفوز على بتروجت بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد بتروسبورت.

قال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على الفوز وحققنا فوزًا مهمًا أمام بتروجت ونحترم محمد عودة مدرب الفريق البترولى الذى يقدم أداء جيدًا مع الفريق فى الفترة الماضية".

أكد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أن فريق بتروجت سبب بعض المشاكل لناديه، مشددًا على أن سرعان ما دخل فريقه فى أجواء المباراة كاشفًا عن أن نتيجة المباراة سمحت بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة ومنهم رامى ربيعة.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن حمدى فتحى لاعب وسط الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، تسببت في تغييره والدفع بهشام محمد بدلا منه فى نهاية الشوط الأول.

تلقى كريم نيدفيد لاعب الأهلى البطاقة الصفراء خلال مواجهة بتروجت المقامة حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

هذا الإنذار يتعرض كريم نيدفيد للإيقاف عن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها 30 مارس، لحصوله على 3 انذارات.