شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف»: حققنا فوزًا مهمًا أمام بتروجت.. وحصدنا ثلاث نقاط ثمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلي، إن مواجهة بتروجت كانت صعبة، لكن الفريق نجح فى تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة وحصد 3 نقاط ثمينة فى إطار المنافسة بالبطولة.

وأضاف يوسف، فى تصريحات صحفية عقب لقاء بتروجت أن الأهلى قام بدراسة المنافس جيدًا، ونجح فى تسجيل هدف مبكر عن طريق جونيور أجاي، ليفتح هذا الهدف الطريق لإضافة ثلاثة أهداف أخرى فضلا عن إهدار العديد من الفرص.

وأوضح أن المباراة شهدت العديد من النقاط الإيجابية، وبخلاف الفوز الكبير برباعية، فإن الجهاز الفنى سعى إلى الاطمئنان على العديد من العناصر العائدة من الإصابة، بإشراك رامى ربيعة ووليد أزارو، وهو ما يعد من أهم المكاسب التى حققها الفريق، وإن كان هناك خسائر أيضًا بإصابة حمدى فتحي، وحصول كريم نيدفيد على الإنذار الثالث.

وشدد يوسف، على أن مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يوفر للجهاز الفنى واللاعبين المناخ الجيد لتحقيق الفوز، وأن الجهاز الفنى قرر إغلاق صفحة مباراة بتروجت، والتركيز فى المواجهة القادمة أمام فريق فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا.