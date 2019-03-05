شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شوبير يعلق على رباعية الأهلى فى بتروجت بـطريقة "العداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أهداف الأهلي الأربعة فى شباك بتروجت، بطريقة مختلفة، حيث حرص على "عد" التمريرات التى سبقت كل هدف، والإشادة بدور المدير الفنى مارتن لاسارتى فى تنفيذ تلك الجمل التكتيكية.

الأهلى نجح فى الفوز على بتروجت بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين.

أحرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 .وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.