شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 4/3/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها فوز الأهلي على بتروجت برباعية نظيفة ليحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة عن الزمالك المتصدر.

كلاكيت رابع مرة.. الأهلى يكتسح بتروجت برباعية ويقفز للمركز الثانى بالدورى

نجح الأهلى فى الفوز على بتروجت بأربع أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وهو الفوز الرابع الذى يحققه الأهلى بنفس النتيجة على الفريق البترولى فى تاريخ لقاءات الفريقين. حرز أهداف الأهلى، كل من النيجيرى جونيور أجايى الهدف الأول لفريقه فى شباك بتروجت بالدقيقة 8 من عمر المباراة، ونجح مروان محسن فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 31 .وجيرالدو أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 70، وكريم نيدفيد في الدقيقة 74 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 51 محتلاً المركز الثانى فى جدول الدورى المصرى، فيما استمر بتروجت فى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

صافرة سنغالية تدير موقعة الإسماعيلى ومازيمبى

أسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبلة إلى السنغالي ماجيتى نداي، وذلك فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدورى العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30، ويتضمن تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019،

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من أنجولا بعد الفوز على بترو أتلتيكو

وصلت منذ قليل بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شىء أحرزه حميد أحداد، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التى أقيمت أمس الأحد. الملعب الفرعى لاستاد القاهرة يستضيف المران الأول للمنتخب الأولمبى يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على الملعب الفرعى لإستاد القاهرة استعدادا للمباراة الودية أمام مالاوى مساء الجمعة المقبل. يشارك فى المران جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ماعدا لاعبى الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى لإرتباطهم بمباريات فى الدورى العام، على أن ينضموا للمعسكر بعدها.

قال محسن خروشه مساعد رئيس مجموعة السويس فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر فى يونيو المقبل أن هناك 6 ملاعب تم ترشيحها لاستقبال تدريبات فرق المجموعة التى ستستضيفها مدينة السويس خلال البطولة، وهى : ملعب وادى دجلة بالعين السخنة والملاعب الفرعية لاستاد السويس الجديد والملاعب الفرعية باستاد الجيش الثالث بحوض الدرس وأخيراً ملعب منتخب السويس.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم 22 إبريل المقبل موعدا لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشكل رسمى، موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة لتقام يوم 14 مارس الجارى، بناءً على طلب نادى الزمالك لارتباطه بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 الجارى، على الترتيب، فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.