أهداف الإثنين.. رباعية الأهلي وخماسية اتحاد جدة وتوهج المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أهداف مباريات الإثنين في دوري أبطال آسيا والدوري المصري، والتي جاء أبرزها رباعية الأهلي أمام بتروجيت وتوهج المحترفين المصريين في أوروبا. أهداف اتحاد جدة 5-1 الريان أهداف الأهلي 4-0 بتروجيت هدف محمود حسن تريزيجيه أمام طرابزون سبور صناعة كريم حافظ لهدف أمام طرابزون سبور هدف أحمد حسن كوكا في أبولون

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