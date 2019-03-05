لاعب منتخب مصر للمصارعة: "المدرب نام وضيع علينا ميداليتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف محمد السويفي لاعب المنتخب المصري للمصارعة، تفاصيل استبعاد ثلاثة لاعبين من المشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من التتويج بميداليات.

وقال "السويفي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن دخول مدرب المنتخب الدكتور فرج عبد الرازق في نوبة نوم خلال معسكر بلغاريا تسببت في عدم حضوره الاجتماع الفني وقرعة البطولة الدولية المقامة في بلغاريا، ومن ثم حرمان المنتخب من أبرز 2 مصارعين وهم إبراهيم عبد الحميد في ميزان 65 كيلوجراما وجمال عبد الناصر في ميزان 57 كيلوجراما، وكانا مرشحين لحصد ميداليتين خلال البطولة الدولية.

وأضاف السويفي أن نفس المدرب كان سببًا في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012 عندما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المنافسات في الدورة الأولمبية وحرمان مصر من المنافسة على الميداليات بسبب نومه أيضًا".

ومن جانبه، اعتبر عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، أن كلام السويفي عار من الصحة، وأن الاستبعاد جاء بسبب عدم إجراء اللاعبين للميزان، وأن الكابتن فرج كان موجودًا، ولكنه لم يكن يعلم بالقرعة، مشيرًا إلى أن ما حدث خطأ إداري، وسيحاسب المسؤولين عن ذلك فور عودتهم من الخارج.