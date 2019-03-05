احتفال مجدي عبدالغني برباعية الأهلي يثير غضب أحمد مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثارت التغريدة التي كتبها مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اكتساح الأهلي لبتروجيت برباعية نظيفة غضب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وكتب عبدالغني لاعب الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بالأربعة يا حبيبي بالأربعة"، احتفالا بالفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر على بتروجيت بالأسبوع الـ26 للدوري.

من جانبه، علق أحمد مرتضى قائلا: "مع احترامي، هل يجوز أن يعلق كابتن مجدي على فوز الأهلي رغم أنه يمثل اتحاد الكرة الذي ينظم المسابقة؟".

يُذكر أن الأهلي نجح في الارتقاء لوصافة الدوري رافعا رصيده إلى 51 نقطة من 22 مباراة، ليبقى خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة من 21 مباراة.