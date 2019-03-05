موعد مباراة بروسيا دور تموند وتوتنهام والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دور تموند الإلماني نظيرة توتنهام الإنجليزي علي ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منفسات أياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرغب توتنهام إلى الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب لقطع تأشيرة التأهل إلىدور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.
بينما يسعي الفريق الإلماني لرد الإعتبار علي ملعبة وسط جماهيرة بعد هزيمة مباراة الذهاب بإنجلترا.
موعد مباراة بوروسيا دور تموند وتوتنهام
تنطلق مباراة بوروسيا دور تموند وتوتنهام
والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دور تموند وتوتنهام
تذاع مباراة بوروسيا دور تموند وتوتنهام
جدير بالذكر إنتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بثلاثية نظيفة لتوتنهام.
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