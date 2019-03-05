موعد مباراة ريال مدريد وأياكس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيرة أياكس أمستر دام الهولندي علي ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات أياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد لإقصاء أياكس الهولندي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمتان المتتاليتان في الكلاسيكو من برشلونة

في كأس إسبانيا والليجا لمصالحة جماهيرة.

وقال مدرب الفريق الهولندي إن بإمكان أياكس إقصاء ريال مدريد ، خصوصاً إنه يعاني من تأثير سلبي جداً بعد خسارة مباراتين على التوالي ضد برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس

تذاع مباراة ريال مدريد وأياكس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة ، بتعليق علي محمد علي وخالد الحدي.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الذهاب في هولندا بهدفين لريال مدريد وهدف لأياكس الهولندي.