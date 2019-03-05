مواجهة تكسير عظام بين إف سي مصر و القناة بمجموعة القاهرة

تشهد الجولة 21 من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة ، مواجهة من العيار الثقيل ، بين نادي مصر وضيفه القناة ، في المباراة التي تقام علي المركز الأوليمبي بالمعادي في الثالثة عصر الخميس القادم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري القسم الثاني .
وتكمن أهمية المباراة في تقارب النقاط والترتيب بين الفريقين .
ويدخل فريق "إف سي مصر" وصيف المجموعة بقيادة المخضرم محمد صلاح اللقاء برصيد 40 نقطة ، وعينه نحو قمة المجموعة علي أمل تعطل الترسانة .
ويخوض الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد سلسلة من الإنتصارات أخرها الفوز علي جمهورية شبين ، ويركز صلاح علي الهجوم الضاغط والقوي للفريق عن طريق مصطفي سلطان ومؤمن محسن بجانب خبرات بلال سالم وأسامه رجب ومحمود إسماعيل وأحرز نادي مصر 39 هدف وسكن مرماه 18 هدف وحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 7 ونال هزيمتين فقط ، فيما يأمل القناة بقيادة أبوطالب العيسوي في تحقيق نتيجة
ويعتمد العيسوي علي الدفعه المعنوية بحضور مجلس الإدارة برئاسة يحي محجوب ونائبه عماد الخواجه للتدريبات ، فيما يعول علي القوام الأساسي للفريق وهدافه شريف أشرف للخروج بنتيجة مرضية تضمن له البقاء في المربع الذهبي والمنافسة علي القمة .
وحقق نادي القناة الفوز في 12 مباراة فيما تعادل في 3 مبارايات فقط وتلقي 5 خسائر وضعته تلك النتائج في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وأحرز 30 هدف وسكن مرماه 14 هدف يُذكر أن مجموعة القاهرة تشهد صراعاً شرساً علي قمة المجموعة التي يحتلها الترسانة برصيد 41 نقطة
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