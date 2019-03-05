حرص النجم المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، على إحياء ذكري ميلاد والده خلال احتفاله بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمي أبولون سميرني في المباراة التي أقيمت اليوم في الدوري اليوناني. أقيمت اليوم في الدوري اليوناني. وكان كوكا قد أرتدي شارة سوداء أثناء احتفاله بتسجيله هدف لفريقه لإحياء ذكري ميلاد والده. وكتب المهأجم المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لإجلك يا أبي". الجدير بالذكر أن أولمبياكوس فاز بثنائية على أبولون سميرني وسجل احمد حسن كوكا الهدف الثاني لفريقه، ليحتل أولمبياكوس المركز الثاني في الدوري اليوناني. شاهد أحمد حسن كوكا :

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد حسن كوكا يحيي ذكرى والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.