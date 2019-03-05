جلسات نفسية للاعبي إنبي للخروج من عنق الزجاجة

يستأنف فريق انبي تدريباته غدا" الثلاثاء" استعدادا للقاء حرس الحدود الاثنين المقبل ضمن الجولة 26 للدوري الممتاز. ومن المنتظر أن يعقد على ماهر المدير للفني لإنبي عدة جلسات نفسية للاعبيه بشكل منتظم خلال الايام القبلة لإخراجهم من ماهر المدير للفني لإنبي عدة جلسات نفسية للاعبيه بشكل منتظم خلال الايام القبلة لإخراجهم منالحالة النفسية والضغوط المتنوعة بعد سلسة الخسائر المتتالية وآخرها امام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف. يذكر أن إنبي تراجع للمركز الأخير بجدول الدوري بعد تجمد رصيده عند 21 نقطة.

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