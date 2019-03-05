سولاري: كريستيانو رونالدو جزء من تاريخ ريال مدريد

عقد الإرجنتيني سانتياجو سولاري مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مباراة الإياب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع الفريق مع منافسه أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب سانتياجو برنابيو ، مساء غد الثلاثاء.
وقال المدرب الإرجنتيني عن مباراة أياكس : "نريد الفوز والتأهل للدور التالي، الفريق يتمتع بشخصية كبيرةوأنا فخور بذلك سنعود غداً لدوري الأبطال بكل حماسه، والفريق قوي جداً يتمتع اللاعبون بشخصية كبيرة".
وتحدث سولاري عن كريستيانو رونالدو قائلًا:"نتحدث كثيراً عنه إنه تاريخ حي في هذا النادي نكن له كل الاحترام".
وأضاف عن قلة إحراز الأهداف قائلًا:"انه مزيج
وقال سولاري عن دوري الأبطال :"يجب مواصلة النضال في الليجا حتى النهاية، الآن سنلعب في دوري الأبطال ويجب ان نتأهل للدور المقبل".
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