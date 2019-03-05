أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد الرسمي لإقامة قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.
وأكد الكاف اليوم الاثنين، أن القرعة ستقام يوم الـ 20 من مارسالجاري، لتحديد مواجهات دور الثمانية.
ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات بالكامل يوم 15 مارس الجاري، حيث تتبقى جولتان فقط لحسم المتأهلين إلى
يذكر أن فريقين مصريين يشاركان في دوري أبطال افريقيا، هما الأهلي الذي اقترب من حسم تأهله بعد أن تصدر مجموعته، و الإسماعيلي الذي يواجه شبح وداع البطولة بعد احتلاله المركز الرابع بالمجموعة، مع ضعف آماله في التأهل إلى الدور الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.