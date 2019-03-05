الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد الرسمي لإقامة قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وأكد الكاف اليوم الاثنين، أن القرعة ستقام يوم الـ 20 من مارس

الجاري، لتحديد مواجهات دور الثمانية.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات بالكامل يوم 15 مارس الجاري، حيث تتبقى جولتان فقط لحسم المتأهلين إلى

ربع النهائي.

يذكر أن فريقين مصريين يشاركان في دوري أبطال افريقيا، هما الأهلي الذي اقترب من حسم تأهله بعد أن تصدر مجموعته، و الإسماعيلي الذي يواجه شبح وداع البطولة بعد احتلاله المركز الرابع بالمجموعة، مع ضعف آماله في التأهل إلى الدور الثاني.