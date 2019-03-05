عامر حسين يرد علي تصريحات عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك والمقاولون

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، علي تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز لمدة 24 ساعة. وقال عامر خلال مداخلة تليفونية مع قناة الأهلي، " تأجيل مباراة الزمالك يوم 13مارس لمدة 24 ساعة لم يعتبر تأجيلا، وذلك لأن الفريق سيلعب ثلاث مباريات في أسبوع يوم 10،14،17 مارس الحالي". يعتبر تأجيلا، وذلك لأن الفريق سيلعب ثلاث مباريات في أسبوع يوم 10،14،17 مارس الحالي". وبسؤاله عن ضغط المباريات هذا الموسم رد قائلًا " لو لم نضغط المباريات لما تساوت مباريات الأهلي مع الزمالك الآن". وتابع :"جدول مباريات هذا الموسم معقد للغاية بسبب المشاركة في البطولة العربية والبطولات الإفريقية بالإضافة لتنظيم كأس أمم إفريقيا في شهر يونيو". وأكمل :" جميع الأندية في جدول الدوري هذا الموسم تشتكي من تزاحم المباريات وليس الأهلي فقط، ويجب على الجميع أن يعي ضغط البطولات هذا الموسم".

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