رياضة | ماركا تكشف عن سر فوز برشلونة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف عن سر فوز برشلونة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن ثلاث دردشات بين إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة مع لاعبيه، وأثمرت عن فوزين في ملعب سانتياجو البرنابيو، مشيرةً لأن فالفيردي لعب دورا رئيسيا في فوز البارسا على ريال مدريد في الكأس والليجا على أرض البرنابيو.

وفاز البارسا في الاسبوع الماضي، مرتين على ريال مدريد في البرنابيو، تاركا فريق سولاري خارج كأس الملك، وبدون أي أمل في الليجا، المباراة الأولى انتهت 0-3، والنتيجة لا تعكس ما حدث على ارض الملعب، وفي المباراة الثانية 0-1، كانت الاحاسيس البرشلونية جيدة، وافضل من مباراة الكأس.

في كلا الفوزين في البرنابيو، لعب فالفيردي دورا حاسما، في مباراة الكأس كان قادرا على قلب الوضع ، بعد ان كان الريال أفضل من البارسا في اول 45 دقيقة، كان حديث فالفيردي في استراحة ما بين الشوطين هو المفتاح، وفي مباراة الليجا، كانت توجيهات فالفيردي قبل المبارة هي الحاسمة.

في مباراة الاربعاء في الكاس على ارض البرنابيو، دخل فالفيردي بين الشوطين إلى غرفة الملابس غاضبا، بسبب اختراق فينيسيوس للدفاع بسهولة، وعدم وجود ضغط من لاعبيه في منطقة الخصم، وكان كلام فالفيردي قاسيا على لاعبيه، الذين تفاعلو مع تنبيهات المستر، واستعادوا توازنهم في الشوط الثاني.

قبل كلاسيكو الليجا، تحديدا يوم الجمعة، قبل المران الاخير، قام فالفيردي بسلسلة من التغييرات التكتيكية، لتجنب ما حدث يوم الاربعاء، منها اغلاق الطرف على فينيسيوس، بوضع روبيرتو وراكيتيتش، ومساعدة من اللاعبين الاخرين، وايضا طلب الضغط في منطقة الخصم، منع الريال من اللعب بسهولة.

الحديث الاخير لفالفيردي كان في الفندق يوم السبت، قبل الذهاب إلى البرنابيو، كان الكلام محفزا، ومكثفا، وطلب المدرب السرعة والضغط، واضطر الجميع للجري اكثر، وهذا كان مفقودا في مباراة الكأس، الحديث أثر على اللاعبين، وتم اغلاق الطرق على فينيسيوس، والضغط كان كبيرا في منطقة الريال.