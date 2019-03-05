رياضة | مدرب باريس يرفض مقارنة نجمه بـ"ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس يرفض مقارنة نجمه بـ"ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالمستويات التي يقدمها لاعبه الشاب كيليان مبابي، المهاجم الواعد.

ورفض مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أن يتم مقارنة المستويات التي يقدمه نجم الواعد، بتلك التي يقدمها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

وقال توخيل، مدرب البي إس جي، في مقابلة مع مؤسسة "BT Sports": "مبابي هو هداف، لذلك فهو ليس ميسي".