رياضة | برشلونة يجدد عقد نجمه المتألق

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كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحسين عقد نجم وسطه المتألق إيفان راكيتيتش.

وبحسب ما ذكره "راديو كاتالونيا" فإن البارسا سوف يحسن عقد راكيتيتش، هكذا نقل الرئيس جوسيب ماريا بارثوميو للاعب الكرواتي.

الجدير بالذكر ان العديد من الأندية الأوربية الكبرى، تسعى للتعاقد مع راكيتيتش، وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يوناتيد وتشيلسي الإنجليزيين.