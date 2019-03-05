رياضة | جلسة حاسمة بين أزارو وسيد عبد الحفيظ.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة حاسمة بين أزارو وسيد عبد الحفيظ.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث النادي الأهلي تجديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة جديدة مع المغربى وليد أزارو عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولى يوم 9 مارس المقبل.

واشترط المغربي وليد أزارو على مدير الكرة بالأهلي في وقت سابق التفاوض معه عقب مشاركته فى المباريات مع الفريق.

ويسعى سيد عبد الحفيظ إلى إقناع مهاج الأهلي المغربي بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين، على غرار التجديد لجونيور أجايى وعلى معلول خلال الأيام الماضية.

ويحاول الأهلي حسم ملف أزارو بعد التجديد للثنائي أجايي وكريم نيدفيد من أجل الاستقرار داخل صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وينتهى عقد المهاجم المغربى بنادى الأهلى بنهاية الموسم المقبل، ويفكر اللاعب بجدية فى الاحتراف الأوروبى بنهاية الموسم الحالى.