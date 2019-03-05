رياضة | ترتيب الدوري المصري.. الأهلي على بعد نقطة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري.. الأهلي على بعد نقطة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الأهلي تحقيق فوز كبير على بتروجيت بأربعة أهداف دون مقابل مساء اليوم الإثنين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسجل رباعية المارد الأحمر في شباك الفريق البترولي كلاً من؛ جونيور آجايي ومروان محسن والأنجولي جيرالدو وكرؤم نيدفيد. وفيما يلي نرصد لكم ترتيب الدوري المصري: 1- الزمالك: 52 نقطة 2- الأهلي: 51 نقطة 3- بيراميدز: 48 نقطة 4- المصري: 38 نقطة 5- مصر المقاصة: 38 نقطة 6- المقاولون: 34 نقطة 7- الانتاج الحربي: 31 نقطة 8- الجونة: 29 نقطة 9- الإسماعيلي: 28 نقطة 10- طلائع الجيش: 27 نقطة 11- حرس الحدود: 27 نقطة 12- وادي دجلة: 26 نقطة 13- بتروجيت: 25 نقطة 14- الاتحاد السكندري: 25 نقطة 15- سموحة: 25 نقطة 16- الداخلية: 23 نقطة 17- النجوم: 22 نقطة 18- إنبي: 21 نقطة