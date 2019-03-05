رياضة | جوميز: مباراتنا أمام العين صعبة للغاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز: مباراتنا أمام العين صعبة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي زملائه في الفريق من خبرة وخطورة العين الإماراتي، منافسهم في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا.

ويخرج الهلال لمواجهة مضيفه العين على ملعب هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية غدا الثلاثاء.

وقال جوميز في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي إن العين "فريق كبير ويمتلك خبرات في المحافل القارية"، مشددا على ضرورة تحقيق الفوز والعودة إلى الرياض بالثلاث نقاط.

وأضاف "أنا وزملائي متحمسون للغاية لضربة البداية في المسابقة، الجميع يبلي بلاء حسنا سواء اللاعبين المواطنين أو الأجانب".

وأردف "لدينا فرصة مثالية للذهاب إلى أبعد ما يمكن في الموسم الحالي بدوري الأبطال، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الظفر باللقب".

وشدد جوميز على قوة المنافسة في دوري أبطال آسيا، مستشهدا بوجود أسماء كبيرة في عالم كرة القدم تشارك في البطولة كل موسم بمختلف فرق القارة الصفراء.

وأتم "البطولة لا تضم فرقا صغيرة أو ضعيفة، جميع الأندية تشارك في هذا المحفل لأنها تستحق".