رياضة | الأهلي يواصل تدريباته غدا بعد الفوز على بتروجيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل تدريباته غدا بعد الفوز على بتروجيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي استئناف الفريق الأحمر تدريباته في العاشرة صباح غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ورفض لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بتروجت مساء اليوم الاثنين برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الكونغو فجر يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.