رياضة | شوقي غريب: هدفنا خدمة المنتخب الأول والتأهل لأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب: هدفنا خدمة المنتخب الأول والتأهل لأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن هدفنا هو خدمة المنتخب الكروي الأول، من خلال تجهيز لاعبين صغار السن قادرين على العطاء والإفادة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج 5 سبورت والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشيخ على قناة الحدث اليوم: "الحمد لله قدرنا في فترة قصيرة جدًا أن نجهز المنتخب خلال 6 شهور، كما دعمنا المنتخب بمجموعة متميزة أمثال محمد طاهر من المقاولون العرب ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد محمود من الأهلي ومحمد صادق من الإسماعيلي وأحمد أبو الفتوح الزمالك".

وتابع: "شاهدنا بعضهم في مباراة تونس الرسمية، ولنا هدف أخر غير ضخ اللاعبين للمنتخب الأول وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

واختتم: "مستر خافير أجيري في مهمة لصالح مصر، والهدف هو التتويج بالبطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر وهناك تنسيق مع جهاز المنتخب الأول".