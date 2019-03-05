رياضة | ليفربول ينافس يوفنتوس على خطف ساحر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافس يوفنتوس على خطف ساحر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة قوية مع يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الإثنين، عن سعى الريدز التعاقد مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو من ريال مدريد.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الشهيرة أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع صانع الألعاب الإسباني إيسكو من صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن الريدز سيستغل موقف صانع الألعاب الإسباني إيسكو الحالي مع فريقه ريال مدريد من أجل الانقضاض عليه وضمه لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وخرج إيسكو من حسابات الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي مما جعله يفكر في الرحيل بداية الموسم المقبل.

ورشح كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً لفريق يوفنتوس الإيطالي اسم إيسكو للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.