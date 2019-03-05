رياضة | إعلان قائمة نيجيريا لمواجهة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان قائمة نيجيريا لمواجهة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن قائمة ضمت 23 لاعبا لمباراة سيشيل في تصفيات أمم إفريقيا، ومواجهة مصر الودية.

وضمت قائمة منتخب نيجيريا كلا من فرانسيس أوزو وأوكوكو إيزنوا ودانيال اكباي ومعه أولولوا إينوا وعبدالله شيهو وفلنتين أوزور نوفور وشودوزى أوازيم وويليام أوكونج وليون بالجوين وكينيث أوميرو وجاميلو كولينز.

كما ضمت القائمة ويلفيرد نديد وأوجنيكارو إيتيبو وأحمد موسى وفيكتور أوسيمين وموسيس سيمون وهنري أونيكيرو وأوديون أوجيلو وأليكس أيوبى وصامويل كالو وبول أوناكو.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع سيشيل يوم 22 آذار/مارس الجاري، وبعدها بأربعة أيام يواجه مصر وديا.