رياضة | تعرّف على مباريات الجولة الأولى للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات الجولة الأولى للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات المجموعة الثانية من دورة الترقي بالقسم الثالث، يوم السبت المقبل 9 مارس .

وتضم تلك المجموعة 5 أندية هم السكة الحديد، والشرقية، ونجمة سيناء، مالية كفر الزيات، والبنك الاهلي.

ومن المقرر أن يلتقي في الأسبوع الأول البنك الاهلي مع الشرقية، والسكة الحديد مع نجمة سيناء، وذلك في الثالثة من عصر السبت المقبل، بينما يحصل المالية على راحه.

ويقام الترقي بنظام 3 مجموعات، ويتأهل الاول والثاني من كل المجموعة إلى دوري القسم الثاني، ليكون إجمالي الأندية المتأهل 6 أندية.

- توزيع مجموعات دورة الترقي

المجموعة الأولى

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1- بترول أسيوط

2- شبان قنا

3- أبوكساه

4- كيما أسوان

المجموعة الثانية

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1- الشرقية

2- نجمة سيناء

3- السكة الحديد

4- البنك الأهلي

5- مالية كفر الزيات

المجموعة الثالثة

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1- بيلا

2- دكرنس

3- بدواي

4- مياة البحيره

5- الحرية