رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 مارس.. ميسي يختار مدرب البارسا الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 مارس.. ميسي يختار مدرب البارسا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام جيرونا يوم الأربعاء ويأتي ذلك في نهائي السوبر الكتالوني مساء اليوم الأربعاء والموافق 6/3/2019.

١- برشلونة يكافئ لاعبه بعد هدف الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يجهز مفاجأة لنجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال الفترة المقبلة.

وقد سجل راكيتيتش هدف فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم السبت الماضي ، وهو الهدف الذي جعل البارسا يؤمن صدارة الليجا بفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد و12 نقطة عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد.

٢- موندو ديبورتيفو تكشف وصلة سباب لاعب ريال مدريد لميسي وسواريز

كشفت صحيفة إسبانية عن السباب الذي وجهه سيرجيو ريجيلون لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي فريق برشلونة في مشادة كلامية خلال كلاسيكو الجولة 26 من الليجا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيرجيو ريجيلون شن هجوماً عنيفاً على ثنائي البارسا ، مشددة على أن لقطات الفيديو أظهرت مدافع الريال وهو ينعت سواريز بـ"الأرنب"، قائلاً: " لا تلمسني، لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح".

وأشارت إلى سباب مدافع الفريق الملكي إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ، مؤكدة على أن ريجيلون نعت ميسي بـ"البرغوث"، خلال مشادة الثنائي قبل نهاية المباراة.

٣- مهاجم ريال مدريد يوبخ بيكيه

هاجم فينسيوس مهاجم فريق ريال مدريد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الليجا الذي انتهى بفوز البلوجرانا 1-0.

وسلطت صحيفة أس الإسبانية الضوء على صورة فينيسيوس جونيور وهو يتحدث مع بيكيه ، بعد أن قام الأخير بإثارة الجدل في الكلاسيكو بالنظر إلى جماهير ريال مدريد ومن ثم أشار لهم بيده، كأنه يدعوهم لـالكف عن الثرثرة، وهو الأمر الذي لفت اللاعب البرازيلي فينيسيوس.

٤- حرب مشتعلة بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم ليفربول

وضع ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار"، إلى رغبة فان دايك، بالرحيل عن صفوف فريقه في حال عدم التتويج ببطولة البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا.

وانضم فان دايك من ساوثامبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

٥- برشلونة يفسخ عقد نجم وسط الفريق

أعلن نادي برشلونة فسخ عقد لاعب خط وسطه الموهوب بعد جلسة مع إدارة النادي مساء اليوم.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة قد وافق على فسخ عقد اللاعب الذي كان سينتهي في يونيو المقبل من أجل تسهيل رحيله إلى الدوري الياباني.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيعلن عن رحيل اللاعب رسمياً في مؤتمر صحفي.

٦- نيمار يرد على رغبة ميسي في عودته إلى برشلونة

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أنباء رغبة ميسي لاعب برشلونة الإسباني، في عودته مجددًا إلى صفوف الفريق.

ووجه نيمار التحية إلى ميسي خلال مقابلته التلفزيونية "جلوبو"، مؤكدًا أنه الأفضل بالعالم.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "ميسي، هو الرجل الأول في الفريق، والأفضل في العالم، ووقف بجانبي كثيرًا، وأعطاني الحب ، فهو شخص عزيز جدًا لي".

وأعترف نيمار بأن حقيقة اللعب بجوار ليو ميسي كانت علامة له ، وقال: "حتى اليوم نتحدث ونمزح بالرغم من مسافتنا البعيدة ، إنه رجل افتقده يوميًا سواء كان هو أو لويس سواريز".

٧- ميسي وسواريز وبيكيه يختارون مدرب برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اختيار كبار لاعبي برشلونة المدرب الجديد رحيل إرنستو فالفيردي.

وأوضح موقع دون بالون الإسباني أن كبار لاعبي برشلونة أمثال ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس ليسوا عاشقين لفالفيردي ، هم راضون عنه ولكن ليس تمامًا.

وفوق كل ذلك ، يتعلق الأمر بأسلوبه في اللعب ، أكثر مباشرة وانتقالاً مما اعتادوا عليه مع جوارديولا أو لويس إنريكي ، أو مع طريقة تعاملهم في غرفة تغيير الملابس.

٨- رسميا.. برشلونة يعلن رحيل نجمه للدوري الياباني

أعلن نادي برشلونة رحيل لاعب خط الوسط الشاب سيرجي سامبر بشكل رسمي، حيث سينتقل اللاعب إلى نادي فيسيل كوبي الياباني.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة قد وافق على فسخ عقد اللاعب الذي كان سينتهي في يونيو المقبل من أجل تسهيل رحيله إلى الدوري الياباني.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيعلن عن رحيل اللاعب رسمياً في مؤتمر صحفي.

هذا وكان سامبر قد أعير إلى غرناطة ولكن النتائج لم تكن جيدة كما أنهت الإصابة مشواره في الإعارة الثانية لنادي لاس بالماس، والأن سيرحل لمزاملة نجمي برشلونة السابقين إنييستا وديفيد فيا.

٩- تطورات مفاجئة في عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

سيعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني لتمثيل منتخب بلاده دوليًا بعد غياب استمر لـ9 أشهر منذ خروج الأرجنتين من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو سيُعلن عن قائمة المنتخب يوم الخميس المقبل استعدادًا لمباراتي فنزويلا والمغرب وديًا خلال شهر مارس الجاري.

وأكدت الموندو أن سكالوني سيستبعد كلًا من ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي رغم تألق الأخير مؤخرًا مع السيتزنس.

ولن يتواجد الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يفكر سكالوني في استبعاده كذلك.

١٠- برشلونة يواجه شبح رحيل أهم نجومه

يعيش نجم نادي برشلونة الإسباني موقفًا غامضًا حتى الآن وذلك بسبب عدم تحرك البارسا لتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش تألق بشكل لافت للأنظار في مباراة ريال مدريد أول أمس في كلاسيكو الليجا حيث أحرز هدف الفوز لبرشلونة في المباراة.

وذكر موقع EVERY THING BARCA أن برشلونة بطئ ومتردد حول تجديد عقد راكيتيتش لفترة طويلة بسبب تقدمه في العمر، مما يجعل راكيتيتش يُحول وجهته بالرحيل عن البارسا في صيف 2019.