رياضة | رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ، طلب من إدارة البيانكونيري بضرورة ضم لاعب وسط برشلونة في الصيف المقبل.

وذكر موقع دون بالون الإسباني ، أن رغم رحيل الدون كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في الصيف الماضي ، إلا إنه لا يزال يتابع ويراقب منافسات الليجا بين الريال والبارسا.

وذكر الموقع أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة يوفنتوس بضرورة إبرام صفقات قوية في الصيف القادم بسبب معاناة البيانكونيري من الشخصية في بعض المراكز الرئيسية ، بما في ذلك خط الوسط.

ومع خيار التعاقد مع لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريجيز ، يظهر اسم جديد على طاولة اليوفي وهو إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة ، بأوامر من نجم الفريق كريستيانو رونالدو

ولم يجدد راكيتيتش عقده حتى هذه اللحظة مع برشلونة ، وقد تكون عملية رحيله أمر مسلم به مع نهاية الموسم ، خاصة بعد تعاقد النادي مع البرازيلي آرثر ، والهولندي فرينكي دي يونج.

ويأمل رونالدو بتوجيه صدمة لميسي ورفاقه بخطف راكيتيتش وجلبه لليوفي بالموسم المقبل ، خاصة وأن راكيتيتش هو أحد أصدقاء ميسي ومن اللاعبين المقربين له سواء في الملعب أو خارجه.

جدير بالذكر أن راكيتيتش مطلوب في باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان ، ودخل يوفنتوس أيضًا ضمن قائمة الراغبين بضمه.