رياضة | لاسارتي: الأهلي استحق الفوز على بتروجت.. وتركيزنا ينصب حاليًا على بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي: الأهلي استحق الفوز على بتروجت.. وتركيزنا ينصب حاليًا على بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام بتروجت، واستحق الفوز برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، الاثنين، بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "المباراة جاءت رائعة من حيث الأداء والنتيجة لكن الأمر السلبي هو الإنذار الثالث، الذي حصل عليه كريم نيدفيد، وفقدان جهوده في الجولة القادمة أمام الزمالك، لكن لدينا الآن لقاء هام في البطولة الإفريقية لا بد وأن نعد أنفسنا له بشكل جيد ثم بعد ذلك نبدأ التفكير في أي أمر آخر."

وأوضح أنه فضّل منح الفرصة لـجيرالدو، وأجاي، بعد ظهورهما بشكل جيد في الفترة الحالية، إلى جانب تعافي مروان محسن وعودة وليد أزارو، مبديا سعادته بظهورهما بشكل جيد، الأمر الذي ساعده على توظيف أجاي بشكل مختلف نظرًا لوجود البدائل المتاحة حاليًا في مركز رأس الحربة.

وعن غياب صالح جمعة، قال لاساتي: "عندما تسير النتائج بشكل جيد من الصعب أن تجري تغييرات كثيرة، لكن صالح سيحصل على الفرصة، خاصة وأنه يتدرب بشكل جيد جدًا في المران، وسيحصل على الفرصة في الوقت المناسب."

وأشار إلى أن جمهور الأهلي له دور كبير في دعم اللاعبين، ووجودهم خلف الفريق في أي مباراة يساعد اللاعبين على التألق وتفجير كل طاقاتهم.