رياضة | تشكيلة توتنهام وبوروسيا دروتموند المتوقعة

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يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستقبال نظيره فريق توتنهام الإنجليزي مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة سبورت التشكيلة المتوقعة للفريقين.

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة:

حراسة المرمي: بوركي

خط الدفاع: حكيمي، ديلاني ، ديالو، غويريرو

خط الوسط: فيغل، فيتسل، سانشو، لارسن

خط الهجوم: ألكاسير، رويس

تشكيلة دورتموند المتوقعة:

حراسة المرمي: لوريس

خط الدفاع: سانشيز، فيرتونخن، ألدرفيريلد

خط الوسط: تريبير، وينكس، سيسوكو، روز

خط الهجوم: إيركسن، هاري كين، هيونغ سون