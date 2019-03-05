اونلاين | free mathc today مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر لايف الاهلي اليوم al_ahly

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مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر اليوم 5-3-2019 في بطولة دوري أبطال آسيا، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة الأهلي مع السد بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون المباراة لايف في منافسات دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر اليوم فى بطولة دوري أبطال آسيا, حيث تنطلق المباراة ضمن منافسات الجولة الاولى فى دورى الابطال الاسيوى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

حيث يمكن مشاهده مباراة الأهلي مع السد، اون لاين على موقع كورة اون في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الثامنة والربع بتوقيت مكه فى بث مباشر.

موعد مباراة الأهلي والسد اليوم

بطولة دوري أبطال آسيا

الساعة : 19:15 بتوقيت مصر

الساعة : 20:15 بتوقيت السعودية

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