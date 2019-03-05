اونلاين | kora match مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 دوري أبطال آسيا gool live

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يلتقي فريقي الأهلي والسد ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في دور المجموعات – الجولة الأولى ، رغبة شديدة للفريقين الأهلي السعودي والسد القطري في الحصول علي الثلاث نقاط اليوم ، وهذا يصعب الأمور علي لاعبي الفريقين ، التي تتحمس أن تشارك في أول لقاء وتفتتح المباراة بأهداف ، سيكون لقاء ممتع جدا لمتابعي مباريات أسيا ويدخل الأهلي السعودي بعد فوز علي الوصل الإماراتي في مشواره العربي بالبطولة العربية ، والتعادل في المباراة الماضية مع الاتحاد في الدوري المحلي ، أما في المقابل يدخل فريق السد وهو في أفضل خالاته ليحقق في جميع مبارياته نتائج كبيرة جدا..

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والسد في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:15 بتوقيت القاهرة..

مهمة كبيرة جدا علي الفريقين ، بين الأهلي السعودي ، ونظيره نادي السد القطري، فمن سينجح في حسم المواجهة الأولي في مشوار دور المجموعات بالجولة الأولي ، خصوصا أن لقاء الذهاب سيكون هو الحاسم والبداية لانطلاقة المشوار، بينما يأمل نادي السد الخروج من هذه المواجهة هو الآخر بنتيجة إيجابية..

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مشاهدة مباراة الأهلي والسد مباشر

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