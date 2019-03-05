اونلاين | بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

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بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

مباراة الاهلي السعودي والسد القطري بث مباشر 5 مارس في دوري ابطال اسيا متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والسد، وذلك يوم الثلاثاء القادم 5 مارس 2019، الموافق 28 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

بث مباشر| مباراة الاهلي - السد اليوم الثلاثاء 5 مارس (دوري ابطال اسيا)

تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام الاتحاد بهدف لكل منهم في ديربي قوي جمع بينهم مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 37، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري مساء الثلاثاء في دور المجموعات في دوري أبطال اسيا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

يدخل السد هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق قطر (8-1)، في الجولة 18 من الدوري القطري، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 47 وبقى على صدارة جدول الترتيب في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن لخويا صاحب الوصافة حاليًا، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في إثنين وخسر مباراة وحيدة.

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

مباراة الاهلي السعودي والسد القطري مباشر

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي والسد القطري

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري على الانترنت

بث مباشر.. مباراة (الاهلي والسد) 5-3-2019 في دوري ابطال اسيا Yalla shoot live .. Al-Ahli

معلومات البث المباشر

مواجهة الاهلي السعودي والسد القطري تأتيكم في مساء الثلاثاء 5 أذار/مارس 2019.

• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD3 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.

• الاهلي السعودي والسد القطري مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

• البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي والسد القطري سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.

تابعوا البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها بقليل..