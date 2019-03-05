اونلاين | KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match

KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match

KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.

خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.



KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match