اونلاين | KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match

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KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.
خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وريجيلون.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.
خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
يواجه نادي أياكس امستردام الهولندي، مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة :-
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجولين.
خط الوسط : مودريتش - كروس - كاسيميرو - فينسيوس.
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
بينما من المتوقع أن يبدأ فريق أياكس بتشكيلة مكونة من عناصر شباب كالتالي :-
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
حراسة المرمى : اونانا.
خط الدفاع : كريستينسين - دي ليخت - بليند - تاجليافيكو.
خط الوسط : لاسي - دي يونج - حكيم زياش - فان دا بيك.
خط الهجوم : تاديتش - هونتلر.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
ويعد تاديتش من أبرز اللاعبين في فريق اياكس، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي انضم للفريق الهولندي في بداية الموسم الحالي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match
ورحل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، منتقلا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مما أثر على أداء الملكي في هذا الموسم، ولكن بدأ الملكي في استعادة مستواه المميز في الفترة الأخيرة.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
وسجّل بنزيما ثلاثة اهداف في ستة مباريات بدوري أبطال أوروبا أوروبا هذا الموسم، والفرنسي سيريد ان يكسر الرقم القياسي له بسبعة اهداف في موسم 2011/12
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إليكم معلومات البث المباشر للمواجهة المرتقبة التي تأتيكم مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS.
مباراة ريال مدريد وأياكس (بث مباشر) 5-3-2019 في دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف
مباراة ريال مدريد وأياكس مباشر
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس على الانترنت
معلومات البث المباشر
مواجهة شالكه ومانشستر سيتي تأتيكم في مساء الأربعاء 5 أذار/مارس 2019.
• المباراة ستكون مذاعة باللغة العربية على beIN SPORTS HD1 وبالإنكليزية على beIN SPORTS HD11.
• ريال مدريد وأياكس مواجهة ستكون مصحوبة بتعليق الزميلين علي محمد علي وخالد الحدي.
• البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس سيكون متاحاً على الإنترنت من خلال beIN CONNECT.
KORA SHOOF مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر match ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد bein match